Manisa’da Semiha Peker’i öldüren sanık hakkında karar verildi!

Manisa'da fabrikada işçi olarak çalışan bir çocuk annesi Semiha Peker (33), 23 Şubat 2021 tarihinde işine gitmek için servis beklediği esnada Yalçın Kocataş tarafından pompalı tüfekle katledildi. Talihsiz genç kadın doğum gününde toprağa verilmişti. Tutuklu yargılanan sanık Kocataş hakkında ise mahkeme heyeti 2. Celsede kararını açıkladı.

"PİŞMANIM, VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"



Sanık Yalçın Kocataş ilk duruşmadaki savunmasında "Bu olaydan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Kendim nasıl böyle bir şey gerçekleştirdim bilmiyorum. Olay anlık gelişti. Pişmanım, vicdan azabı çekiyorum" demişti.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI



Mahkeme heyeti sanık Kocataş'ı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"SANIK EN AĞIR HAPİS CEZASINI ALDI"



Kararın ardından adliye önünde basın açıklamasında bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Barış Özbay basın açıklamasında bulundu. Özbay yaptığı açıklamada " Sanık en ağır hapis cezasını aldı. Biz ne yazık ki Semiha Peker gibi öldürülen, katledilen, zarar gören mağdurların mücadelesini devam ettireceğiz. Aldığımız karar her ne kadar yitirdiğimiz canı geri getiremese de en azından bu dönemde iyi bir karar tahsis edildiğini düşünüyoruz. Sürecin peşindeyiz" dedi.





"ADALET YERİNİ BULDU"



Öldürülen Semiha Peker'in abisi ise "Alınabilecek en iyi karar alındı. Adalet yerini buldu" diyerek açıklamada bulundu.