Milli Muharip Uçağımızı 2023’te dünya görecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, TUSAŞ
'ın Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:
75 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE:
Ülkemizde 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bugün 752'yi geçerken bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın sayısı 56'dan 1500'e çıkmıştır. Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5.5 milyar dolardan 75 milyar dolara, yıllık ciro 1 milyar dolardan 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir.
SİPER'İ TAMAMLAYACAĞIZ: İnsansız hava aracı
istedik, vermediler. Biz de Bayraktar
'ı, Anka
'yı, Akıncı
'yı yaptık. Şimdi İHA, SİHA ve TİHA
üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz. Mühimmat istedik, vermediler. Biz de MAM'ı, SOM'u yaptık. Füze istedik, vermediler. Biz de Bora, Atmaca, Bozdoğan
'ı yaptık. Hava savunma sistemi istedik vermediler. Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız.
2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK:
Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağımızda. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi
, Milli Muharip Uçak
projemizin kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemlerle donatılan bu merkezde yürütecek. Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp, bütün dünyaya göstereceğiz. 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip Uçağımız
test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.
BİN KİŞİ GÖREV ALACAK:
Bin kişinin görev alacağı kompozit imalat tesisimizi de bugün ülkemize kazandırıyoruz. Bu merkez, küresel hava yapıları kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahiptir.
BİZ BIKTIK ONLAR BIKMADI:
Türkiye zorluklara, ambargolara, sabotajlara rağmen bu seviyeye geldi. Son olarak bir iftirayla milli savunma sanayii şirketimizin küresel ülkelere satıldığı yalanını dolaşıma soktular. Buradan tüm yalancılara, sahtekârlara sesleniyorum: Biz ülkemize ve milletimize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız. Savunma sanayiinde daha planlı, sistematik, orta, uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz.
MİLLİ SAVUNMA SANAYİİYLE GÖKLERE 'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' İMZASI
BAŞKAN
Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı, Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesislerle Türkiye uzay çağının önde gelen isimleri arasında yer alacak. İşte o tesislere ilişkin detaylar:
MİLLİ MUHARİP UÇAK MÜHENDİSLİK MERKEZİ:
220 milyon dolara mal oldu. "Türkiye'nin beka projelerinden biri" olarak nitelendiriliyor. 2 bin 300 kişinin istihdam edileceği binada yüksek güvenlik ve en gelişmiş teknolojiler yer alacak. Mühendislerin dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirecekleri donanımlar bulunacak.
KOMPOZİT ÜRETİM BİNASI:
412 milyon lira maliyetle tamamlanan bina Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 4'üncü en büyük kompozit tesisi konumunda bulunuyor. Dünyadaki hava yapısalları kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahip tesiste, 150 mühendis, 850 teknisyen görev yapacak.
HAVA ARAÇLARINA MİLLİ ÇÖZÜM:
Yüzde 100 millilik esasına dayanan savunma sanayii hedefi doğrultusunda inşa edilen Fabrika Seviyesi Komponent Bakım Onarım Kontrol Merkezi'ne 53 milyon lira yatırım yapıldı. Merkezin içinde 510 kişi çalışacak. Hava araçlarının işletilmesinde kullanılacak her türlü araç ve donanımın yüzde 100 millilikle tasarım ve üretim süreçleri yürütülecek.
UZAY SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK MERKEZİ:
390 günde tamamlanan ve 31 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi'nde de laboratuvar, konferans salonu, "class 10 bin", "class 100 bin temiz" odaları bulunuyor. Binada 718 kişi görev yapacak.
HAB OSB'DE 16 FABRİKA:
Açılış kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB OSB) yapımı tamamlanan tesisler de hizmete girdi. HAB OSB'de 16 fabrika ve yönetim binasının açılışı gerçekleştirildi. HAB'da sanayiciler tarafından yatırımı yapılıp tamamlanmış 18, yatırımı devam eden 57 tesis bulunuyor. Tamamı bittiğinde 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmeye ev sahipliği yapacak olan HAB 15 bin kişiye istihdam sağlayacak.
MMU YAPAY ZEKÂSIYLA DÜNYAYA PARMAK ISIRTACAK
Milli
Muharip Uçak (MMU), Türk Hava Kuvvetleri
'nin envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarından çok daha üstün. Türkiye MMU ile dünyada ABD, Rusya, Çin gibi 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı ülkeler arasına girecek. MMU, yüksek/ süpersonik hızı, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile dünyaya parmak ısırtacak.