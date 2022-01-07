Otobüs durağına dalan şoföre adli kontrol

Gaziosmanpaşa - Şişli seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, dün sabah saatlerinde otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen S.G. ve H.B. yaralandı. Otobüsün çarpmasıyla S.G.'nin ayağı otobüsün altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı otobüs altında sıkışan S.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken, kaza sonrası İETT sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İfadesine başvurulan 30 yaşındaki otobüs şoförü Hakan R.,' Ben 15-20 km hızla gidiyordum. Aniden otobüsün freni boşaldı. Kaza biranda meydana geldi. Daha önce hiç kaza yaşamadım. Bu olayda benim kusurum yok' diyerek kendisini savundu. Şoför, ifadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.