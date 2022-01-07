İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, hal tavırlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Polis, üst araması temiz çıkmasına rağmen dikkat çekici davranışlarını sürdüren şüphelinin elinde taşıdığı siyah poşete yöneldi.

Poşetin içerisinde bulunan bir çift ayakkabıyı didik didik inceleyen ekipler, ayakkabının kesildiğini ve tekrar yapıştırıldığını fark etti.

Otogar’dan sızdıracaktı! Ayakaltı zulası patladı | Video

Ayakkabının tabanını açan ekipler, uyuşturucu maddeyle karşılaştı. Üzerinde zehir taşıdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında işlem başlatılmak üzere adliyeye sevk edildi.