Haberler Gündem Haberleri Sınır dışı edildi, sahte pasaportla yakalandı
Giriş Tarihi: 7.1.2022

Sınır dışı edildi, sahte pasaportla yakalandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sınır dışı edildi, sahte pasaportla yakalandı
DEAŞ üyeliğinden sınır dışı edildiği öğrenilen Özbekistan uyruklu Mukhayyo K., İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilnoza K. adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'den çıkış yapacak Özbekistanlı yolcuyu incelemeye aldı. Şahsın Mukhayyo K. olduğu, pasaportun ise sahte olduğu belirlendi. Şahsın 'DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı' ibareli tahdit kaydı girildiği, 2017'de DEAŞ üyeliğinden sınır dışı edildiği belirlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınır dışı edildi, sahte pasaportla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA