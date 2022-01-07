Sınır dışı edildi, sahte pasaportla yakalandı

DEAŞ üyeliğinden sınır dışı edildiği öğrenilen Özbekistan
uyruklu Mukhayyo K., İstanbul Havalimanı
'nda sahte pasaportla yakalandı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilnoza K. adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye
'den çıkış yapacak Özbekistanlı yolcuyu incelemeye aldı. Şahsın Mukhayyo K. olduğu, pasaportun ise sahte olduğu belirlendi. Şahsın 'DEAŞ Uluslararası Güvenlik
Açısından Sakıncalı' ibareli tahdit kaydı girildiği, 2017'de DEAŞ üyeliğinden sınır dışı edildiği belirlendi.