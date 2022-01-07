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Giriş Tarihi: 7.1.2022 15:11 Son Güncelleme: 7.1.2022 15:11

Sınırdan geçerken yakalanan terörist tutuklandı

İBRAHİM GÜNEŞ
Sınırdan geçerken yakalanan terörist tutuklandı

Kilis’te PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçtikten sonra yakalanan PKKI/PYD/YPG'li yabancı uyruklu (Suriye uyruklu) Y.H. gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Y.H.. İfadesi jandarmada alınan Y.H. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sınırdan geçerken yakalanan terörist tutuklandı
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