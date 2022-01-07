SON DAKİKA: Eren Erdem canlı yayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, adayımız...

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki adaylık restleşmeleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her fırsatta belirtirken, İYİ Parti kanadı Kılıçdaroğlu ismini veto ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini de Kılıçdaroğlu veto ediyor. 'Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?' tartışmaları sürerken CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdem, CHP'nin adayını 'Mevzu bitti...' diyerek açıkladı.

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? CHP'li Eren Erdem'den "U" dönüşü: 'Kılıçdaroğlu partinin adayıdır' | Video

"CHP'DE MEVZU BİTTİ ZATEN..."

Erdem katıldığı bi canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını net ifadelerle açıkladı. Erdem, Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini, Kılıçdaroğlu vazgeçmedikçe adaylarının CHP lideri olduğunu ifade etti.

Erdem, "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki bi değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, parti meclisi demiyor, konu kapanmış zaten."dedi.

Eren Erdem daha önce de Kılıçdroğlu'nun adayları olduğunu açıklamış, İmamoğlu'nu destekleyen hesapların tepkisi ile karşılaşmıştı. Erdem, kendisini hedef alan hesaplara sert yanıt vermişti.