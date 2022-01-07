Suç örgütü liderine yargı kalkanına inceleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, 17 Aralık 2021'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara genelinde 51 ayrı adrese yapılan baskınlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar maddesi, 1.65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 52 şüpheliden 37'si yakalandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKTILAR



Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı emniyetteki işlemleri sonrasında 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen aralarında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Serkan Tosun'un da bulunduğu bir kısım şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından farklı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazını reddetti.

İTİRAZA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDILAR



Polis, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde 26 Aralık günü E.Ö.'nün pompalı tüfekle hafif şekilde yaralanması ve bir kişinin ikametinde maddi hasar meydana gelmesine sebep olan olaya karışan 2 şüpheliden birinin 3 gün önce serbest bırakılan Serkan Tosun olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serkan Tosun'un E.Ö.'yü önceki soruşturma kapsamında aleyhine ifade verdiği için tehdit ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle ateş açarak E.Ö.'nün elinden yaralanmasına neden olduğu belirlendi. Serkan Tosun, bu kez de "tehdit", "yaralama", ve "mala zara verme" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Serkan T.'yi haftada bir kez ikametinin bulunduğu polis merkezine imza atma "adli kontrol şartı" ile serbest bıraktı. Savcılık, şüphelinin her iki soruşturma kapsamında da serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazları değerlendiren mahkeme, 3 Ocak 2022'de şüphelinin tutuklanması talebini reddetti.

HSK HAREKETE GEÇTİ



Bu gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ankara'da suç örgütü kurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından soruşturması devam eden Serkan Tosun'un serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.