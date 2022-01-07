Haberler Gündem Haberleri Son dakika: THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
Giriş Tarihi: 7.1.2022 17:31 Son Güncelleme: 7.1.2022 17:37

Son dakika: THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek

AA
Son dakika: THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan’a özel sefer düzenleyecek

Son dakika: Türk Hava Yolları (THY), 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek.

Son dakika haberleri: Uçuş kodu "TK 6902" olan THY uçağının gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya gitmesi, "TK 6903" sefer sayılı uçuşu ile yarın yaklaşık 75 kişinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Uçağın yarın saat 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

TÜM TAHLİYE İMKANLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Görevleri nedeniyle Nur Sultan şehrinde bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile gerekli tüm tahliye imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi.

THY, yaşanan olaylar nedeniyle Kazakistan'a yapacağı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı almıştı.

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Son dakika: THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
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