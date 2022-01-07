Son dakika: THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan’a özel sefer düzenleyecek

Son dakika haberleri: Uçuş kodu "TK 6902" olan THY uçağının gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya gitmesi, "TK 6903" sefer sayılı uçuşu ile yarın yaklaşık 75 kişinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Uçağın yarın saat 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.