‘Yerli ve Milli Turkovac aşımızı oldum’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, yerli Kovid aşısı Turkovac
'ı oldu ve vatandaşlara da aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımızı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. TURKOVAC ile her birimiz gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı.