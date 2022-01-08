Antalya’da yıldırım düştü! Meyve-sebze deposunda yangın

Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Serik Sebze ve Meyve Toptancı halinde komisyoncu H.Ü.'ye ait ardiye depolarında saat 16.50 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depoların üst katında bulunan 2 apartmanın 6 dairesi de güvenlik nedeniyle boşaltıldı. 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında depoların içerisinde bulunan ve satış için hazırlanmış, sebze ve meyveler yanarak hasar gördü. Yangında 200 bin liralık zarar meydana geldiği belirtildi.