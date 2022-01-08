Bakan Koca’dan sağlıkta şiddete tepki: Yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor

"TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR"

Bakan Koca son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın"