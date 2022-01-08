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Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:42 Son Güncelleme: 8.1.2022 14:58

İlk sürüş gerçekleştiriliyor! Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı Başkan Erdoğan açıyor

İlk sürüş gerçekleştiriliyor! Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nı Başkan Erdoğan açıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konya'da konuşan Erdoğan daha sonra Konya-Karaman hızlı treni ile deneme sürüşü yaparak Karaman'a hareket etti. 40 dakika sürecek yolculuğun ardından Başkan Erdoğan hızlı trenin açılışını yapacak.

Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan Konya'da düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Erdoğan daha sonra hattın ilk sürüşünü gerçekleştirerek, Konya'dan Karaman'a hareket etti. 40 dakika sürecek olan yolcuğun ardından Başkan Erdoğan hızlı tren hattının açılışını Karaman'da yapılacak.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaparak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz.
Ankara-Sivas hatlarını da ilave ettiğimizde Konya bölgesi hızlı trenle ulaşılabilir bir yere gelecek.

Ülkemizde demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme alan, yüksek hızlı demiryolu yapımını başlatan biz olduk. Ülkemizin demiryolu ağını 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarını inşa ettik. Mevcut demiryollarımızın seviyesini artırdık.

Londra'dan kalkan tren, Marmara'yı geçerek Anadolu'ya gidebilmektedir. Marmaray'ı kim yaptı? Biz yaptık biz. Biz iş üretiriz. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ve yandaşlarının yapabileceği işler değil. Onlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını değiştirirler. Bunu da törenle yaparlar.

Mevcuy yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, Türkiye'yi demiryolu taşımacılığını merkez konuma getirmeye kararlıyız.

Konya'nın desteği ve duası yanımızda olduğu sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun altından kalkamayacağımız yük yoktur.

Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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İlk sürüş gerçekleştiriliyor! Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı Başkan Erdoğan açıyor
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