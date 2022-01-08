CHP’de yeni skandal: Tacizci meclis üyesine babadan meydan dayağı

Mesaj ve tacizler bir türlü kesilmeyince nişanlı çift arasında kavgalar başladı. M.S. bir süre sonra nişanlısından ayrılmak zorunda kaldı. Bilgin, genç kızın nişanlısından da ayrılmasını fırsat bilip iddiaya göre sürekli telefonla taciz etmeye başladı.

GENÇ MİMARIN OFİSİNE GİTTİ

Mehmet Bilgin, önceki akşam iddiaya göre M.S.'nin Çanakkale Caddesi'nde bulunan mimarlık ofisine gitti. M.S.'nin ikinci katta bulunan mimarlık ofisinin kapısına dayanan ve alkollü olduğu ileri sürülen Bilgin, kapıda M.S.'nin annesini görünce merdivenden koşar adımlarla kaçmaya başladı. Bu sırada aynı binanın alt katındaki iş yerinde bulunan ve bağırma sesleri nedeniyle apartmana yönelen baba S.S. kızını sürekli taciz eden Bilgin'i karşısında görünce kavgaya tutuştu. Apartman girişinde başlayan kavga sokak ortasına taştı.