Eski HSK üyesi Kocabey, Bahçeli’nin danışmanı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey, görevinden istifa etmesinin ardından MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin hukuk danışmanı oldu. Kocabey, 14 Ekim 2021'de görevinden istifa etmiş ve MHP lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşıp kararını Bahçeli ile yaptığı istişare sonunda aldığını dile getirmişti. Kocabey, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı olarak atandı ve MHP Genel Merkezi'nde kendisi için hazırlanan makam odasına yerleşti. Kocabey'in bundan sonraki süreçte, MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin bütün hukuk işleriyle ilgili en yetkili isim olarak görev yapacağı kaydedildi. 2017'de HSK üyesi olan ve 26 Mayıs 2021'de ikinci kez HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 2011'de tüm medya kuruluşlarının önünde FETÖ
'nün terör örgütü olduğunu söylemişti. FETÖ'nün o dönemde yapılan kumpaslarını açıkça belirtmiş ve bu konuya ilişkin çok sayıda demeç vermişti.