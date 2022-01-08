Kandil ve Asos’taki terör yuvaları vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli sınır ötesi kara harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Pençe harekâtları kapsamında, Kandil
ve Asos Dağı bölgesinde gerçekleşen keşif çalışmalarında, PKK hedefleri, İnsansız Hava Aracı
(İHA) tarafından tespit edildi. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden peş peşe kalkan F-16 savaş uçakları, Irak-İran sınırında yer alan ve terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin bulunduğu barınak ve sığınaklar nokta atışıyla vuruldu.
Öte yandan, PKK'ya yönelik başlatılan Eren Kış-4 Operasyonu kapsamında Hakkâri'nin Oğulköyü kırsalında jandarma tarafından icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.