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Giriş Tarihi: 8.1.2022 21:28

Kundakladı, kurşunladı, yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kundakladı, kurşunladı, yakalandı

Gaziantep'te 20 gün içinde 3 ayrı kundaklama ve kurşunlama olayına karışan kişi tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki 3 aracın kundaklanarak kullanılamaz hale geldiği olayı soruşturan polis ekipleri olaydan 2 gün sonra da bir aracın kurşunlanması üzerine yaptığı çalışmada olayın S.B. adlı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken 7 Ocak günü de bir işyeri kurşunlanması ihbarı üzerine güvenlik kameralarından olayı aranan şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis şüpheliyi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kundakladı, kurşunladı, yakalandı
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