Kundakladı, kurşunladı, yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki 3 aracın kundaklanarak kullanılamaz hale geldiği olayı soruşturan polis ekipleri olaydan 2 gün sonra da bir aracın kurşunlanması üzerine yaptığı çalışmada olayın S.B. adlı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.