MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı

Bu hunhar ve hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan nöbetinde şehit olan aziz millet evlatları ve kahramanlık numunesi kardeşlerim Teğmen Murat Alyakut'a, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Dökülen kanlarının yerde bırakılmayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak, bölücülük ve terör musibetinin kökü mutlak surette kazınacaktır."