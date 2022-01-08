Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'dan hızlı tren ile geçtiği Karaman'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Türk Tabipler Birliği'nin yerli aşı TURKOVAC'ı hedef almasını hatırlattı, oldukça sert ifadeler kullandı. Erdoğan, enflasyondaki artışın kısa sürede düzeltileceğini ifade etti.
"ENFLASYONDAKİ MÜSİLAJI DA TEMİZLEYECEĞİZ"
Erdoğan'ın Karaman'da verdiği dikkat çeken mesajlar şöyle:
Ülkemiz içinde bu defa aynı oyun sürdürülmeye başladı. 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu: Döviz aşağı inmeye başladı mı? Bu süreçte sergilenen çirkinliği sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Tedbir paketleriyle bu oyunu bozduk. Fahiş fiyat artışları yüzünden vatandaşlarımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: Enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz...
"YA SİZ NE SAHTEKARSINIZ..."
Böyle bir muhalefet ve siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambazsınız. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor icat ediyor. Adamlar diyor ki böyle bir şey yok. Ya siz ne sahtekarsınız ne yalancısınız.
"BİR DİKİLİ AĞACINIZ VAR MI, YOK!"
Bir dikili ağacınız var mı yok. Yapana da hep taş koyuyorsunuz. Şehir hastanelerini, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. Bay Kemal'in rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik.
"BU ZİHNİYETİ TARİHİN TOZLU RAFLARINA MAHKUM EDECEĞİZ"
Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zaman hiç sesiniz çıkmadı. Bunlarda utanma yok. Bunları biz yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İnşallah 2023'te büyük güçlü Türkiye'nin müjdesini verirken tarihin tozlu raflarına bu zihniyeti mahkum edeceğiz.