SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan çok net mesaj: Enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz...

"YA SİZ NE SAHTEKARSINIZ..."

Böyle bir muhalefet ve siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambazsınız. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor icat ediyor. Adamlar diyor ki böyle bir şey yok. Ya siz ne sahtekarsınız ne yalancısınız.