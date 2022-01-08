Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Konya Karaman YHT hattı 1 hafta ücretsiz olacak

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sırt sırta, gönül gönüle vererek Türkiye'yi güçlendirmeye, hedeflerine her gün biraz daha yakınlaştırmaya devam edeceğiz. Karaman İl Danışma Meclisi Toplantımızı bu yönde olumlu bir adım olarak görüyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını görüyoruz.
Bizi yalnız bırakmadığınız, sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi yol arkadaşı verdiği için şükrediyorum.
Karaman'da bugün bildiğiniz gibi şahane bir gün geçiriyoruz. Karaman'ın aşkına, muhabbetine bir kez daha şahitlik ettik. Karaman sadece tarihiyle değil, aynı zamanda ahde vefasıyla da büyük bir şehir olduğunu bizlere gösterdi. Buradan tüm Karamanlılara şükranlarımı sunuyorum. Biz de tüm Karamanlı kardeşlerimizi Allah için seviyoruz.Biz bu güzel şehrin merliğini, yiğitliğini, ideallerini seviyoruz. Biz bu şehrin mücadele azmini seviyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi, Karaman'a da aşkla hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz.
"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZI 2023'TE HANGARDAN ÇIKARACAĞIZ"
Bir yandan insanlarımızın derdiğini dinliyor, diğer yandan 2023, 2053 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyoruz. Hafta içi Ankara'da TUSAŞ'a ait milli muharip uçak tesisinin gerçeğini gerçekleştirdik.. İnşallah uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız 2029'dan itibaren göklerdeki yerini alacak ve semalarımızı korumaya başlayacaktır.
Türkiye, Milli Savaş Uçağının da devreye girmesiyle savunma sanayiinde yeni bir lige çıkacaktır.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, bu ülkede bizim diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız.
"SOKAK TERÖRİSTLERİNDEN NE FARKINIZ VAR?"
Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturtuyorsun sen de arkasından izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet 2023'de dinimize diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Eğer şair diyor ya 'dinime küfreden bari müslüman olsa'. Bunların durumu bu, çık açık oyna bari. Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştırdıklarında yanımızda siz vardınız. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız.
Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Tıpkı bize bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımız gibi torunları olarak sizler de eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz. En zor zamanlarımızda vesayete karşı mücadele ettiğimiz günlerde dağ gibi arkamızda durdunuz.
Kardeşlerim, bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık. Ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Durmak yok, daha çok çalışacağız. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız.
KONYA-KARAMAN YHT HATTI BİR HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı toplam yatırım bedeli 1,4 milyar liraya ulaşan bu projeyle Karaman artık ulaşımda farklı bir aşamaya geçmiştir. Konforu ve çevre dostu olmasının yanısıra vakit ve enerji açısından da ciddi tasarruf sağlayacak bu yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Karaman-Konya 35 TL, bakanım söylüyor. Bu kıyağı da unutmayın. Peki Adil hiç ücretsiz yapmayacak mıyız? Şöyle 1 hafta ücretsiz yapalım. 1 hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak. Hayırlı olsun. İnşallah bu da bu hattın sadakası olur. 1 hafta Adil Bey güzel oldu. Sadakayı cariye. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, yüklenici firmaların, işçisinden mühendisine projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karaman merkeze, ilçelerimize birbirinden güzel eserleri, yatırımları kazandıran belediye, kamu kurumlarımızı, özel sektörümüzü, firmalarımızı tebrik ediyorum.