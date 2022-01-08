Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Konya Karaman YHT hattı 1 hafta ücretsiz olacak

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, bu ülkede bizim diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız.

"SOKAK TERÖRİSTLERİNDEN NE FARKINIZ VAR?"

Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturtuyorsun sen de arkasından izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet 2023'de dinimize diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Eğer şair diyor ya 'dinime küfreden bari müslüman olsa'. Bunların durumu bu, çık açık oyna bari. Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştırdıklarında yanımızda siz vardınız. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız.