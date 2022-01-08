SON DAKİKA: CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan ’Çiftçiye bedava elektrik’ teklifine tepki: Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun

Çanakkale Belediyesi'nin Ocak ayı olağan meclis toplantısı "bedava elektrik" polemiğine sahne oldu.

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" vaadini hatırlatarak "Çanakkale Belediyesi sınırlarında tarımla uğraşan çiftçileri tarımsal amaçlı kullandıkları elektriğin belediye tarafından karşılanması" önergesine meclise yazılı olarak sundu. Önergenin hayata geçmesini arzu ettiklerini söyleyen Başkanvekili Yüksel, "Genel Başkanınız geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da çiftçiye bazı seçim vaatlerinde bulundu. Birbirinden ilginç olan vaatlerin biri ise olabildiğince şaşırtıcıydı. Şanlıurfa Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılması halinde 'Çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Şanlıurfa Belediye bu konuda ne yapar bilmiyoruz ama bizde Meclisimize çiftçilerimiz için bir önerge hazırlayalım istedik. AK Parti olarak CHP Genel Başkanının bu arzusunu dört dönemdir CHP tarafından yönetilen bir belediyede yerine getirmek istedik. İstedik ki Genel Başkanının bu vaadi havada kalmasın ve çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. O nedenle sizlerin de işini kolaylaştırmak adına Çanakkale sınırlarında tarımla uğraşan çiftçilerin elektrik faturalarının belediyemiz tarafından karşılanmasını öneriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinde ne kadar samimimi olduğunu çiftçilerimizi ne kadar düşündüğünü görmek istiyoruz" dedi.