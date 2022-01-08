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Giriş Tarihi: 8.1.2022 13:13 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:23

Son dakika: Devlet Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli’den çarpıcı açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.

GİRMEDİKLERİ KILIK TAKMADIKLARI MASKE KALMALI

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur.

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Son dakika: Devlet Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar
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