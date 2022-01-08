Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 8.1.2022 11:33 Son Güncelleme: 8.1.2022 11:40

Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı!

DHA
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı!

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA