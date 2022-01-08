Suç örgütü liderine yargı kalkanına HSK incelemesi

Ankara
'da silah kaçakçılığı, uyuşturucu satıcılığı ve örgüt yöneticiliği yapan Serkan Tosun'un peşpeşe iki kez serbest bırakılmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu
(HSK) inceleme başlattı. Ankara'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne 17 Aralık'ta operasyon düzenlendi. 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar maddesi, 1.65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 52 şüpheliden 37'si yakalandı. Suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Serkan Tosun'un da bulunduğu bir kısım şüpheli serbest bırakıldı. Mahkeme, savcılığın karara itirazını reddetti. Serbest kalan Serkan Tosun 3 gün sonra, önceki soruşturmada aleyhinde ifade veren E.Ö.'yü silahla vurdu. E.Ö.'yü elinden yaralayan Serkan Tosun bu kez "tehdit", "yaralama" ve "mala zara verme" suçlarından mahkemeye sevk edildi. Tosun yine serbest bırakıldı. Mahkeme, 3 Ocak 2022'de şüphelinin tutuklanması talebini reddetti. Bu gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Tosun'un serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı.