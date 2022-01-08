Türkiye’den Mısır’a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'da bugün El-Tor kentinden Süveyş'e giden otobüsün minibüsle çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Süveyş ve Sina kentlerini birleştiren otoyolda meydana gelen kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.