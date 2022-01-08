Vatandaştan Sancaktepe Belediyesi’ne ekmek teşekkürü

Sancaktepe
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetiminin Halk Ekmek
'in üretim ve dağıtımını düşürerek oluşturduğu kuyruk algısını bozdu. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 2 fırın ve 50 marketle anlaşma yaptıklarını, ekmeğin 1.25 liradan satışının önceki günden itibaren başlandığını açıkladı. Uygulamadan son derece mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ise SABAH'a konuştu:
Elif Hacıoğlu:
Üç çocuğum var. Ev hanımıyım. 4 ekmeğe 5 lira verdim. Ama normalde 2 ekmeğe 7 lira veriyordum. Bu uygulama sayesinde 7 lira kardayım. Yarının ekmeğinin parası cebimde. Bu uygulama çok iyi oldu. Çünkü Halk Ekmek büfelerinin önünde aşırı kuyruk oluyor. Küçük çocuğu olanlar var, hasta olanlar var. Herkes sıra bekleyemiyor. Ama bu uygulama ile insanlar evlerinin yakınındaki herhangi bir market ya da bakkaldan kuyruğa girmeden ekmeklerini alabiliyor.
Erdoğan Güneş:
Burada ekmek 1.25 liradan satılıyor. O aradaki 1.75 farkı belediyeyi kendisi karşılıyor. 4 tane ekmek aldım. Allah razı olsun.
Aysel Erdem:
Ekmeği 3 lira yerine 1.25 liradan aldım. Çok memnunum. Yaygınlaştırılmasını isterim.