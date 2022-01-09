107’nci yıla bin hatim

Sarıkamış
şehitlerini anma etkinlerine katılmak için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş, sabah namazının ardından, Sarıkamış Harekâtı'nın 107'nci yılı dolayısıyla şehitler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı. Evliya Camisi
'nde sabah namazında vatandaşlarla buluşan Erbaş, namazın ardından ilahilerin okunduğu programda, şehitler için dua etti. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Birbirimize yaptığımız en çok dua 'Allah razı olsun' şeklinde olmalı, en büyük dua budur. Elhamdülillah bizim dilimizden düşmeyen bize teşekkür mahiyetinde yaptığımız en önemli dua işte budur" dedi. Erbaş, hatim duasını yaparak, "Türkiye
genelinde 107 bin hatmi şerifi, tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik sen kabul eyle Allah'ım" ifadesini kullandı. I. Dünya Savaşı sırasında (22 Aralık 1914) Osmanlı İmparatorluğu
'nun Rus İmparatorluğu'na karşı giriştiği Sarıkamış Harekâtı'nda, askeri taktik hatası nedeniyle 60 bini soğuktan olmak üzere toplam 78 bin asker şehit düştü.
MEŞALELER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YANDI
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde meşaleli kayak gösterisi yaptı. Vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi