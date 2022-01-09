Afrin hazırlıklarını da parayla satmış

'SİYASİ ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan DEVA Partisi
kurucu üyesi Metin Gürcan
'ın, Afrin harekâtına ilişkin bilgileri de yabancı misyon temisilcilerine sattığı belirlendi. Gürcan'ın parayla sattığı bilgi notlarında "Irak
/ Zaho'da Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı
'na ait bir irtibat bürosunun bulunduğu, Rusya
'nın 400 askerini Afrin merkezinden ve Afrin'deki hava üssünden geri çektiği, bunun Türkiye'nin beklenen Afrin operasyonunun işareti olacağı" gibi bilgiler yer aldı.