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Giriş Tarihi: 9.1.2022 14:34

Avukattan skandal hakaret: Mübaşire köpek dedi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Avukattan skandal hakaret: Mübaşire köpek dedi

Müvekkili tutuklanan avukat Ömer K., tepki olarak hakime ‘‘Böyle hakimlik olmaz’’ dedi. Çıkan kargaşa esnasında avukatı duruşma salonundan çıkarmaya çalışan görevli mübaşir F.A., şok hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Ömer K., mübaşire ‘’Sen hakimin köpeği değil halkın köpeğisin’’ dediği iddia edildi. F.A.’nın şikâyeti üzerine avukat hakkında 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan müvekkilini savunan avukat Ömer K., istediği sonucu elde edemeyince tepki gösterdi. Müvekkili tutuklanan Ömer K., hakime yönelik "Böyle hâkimlik olmaz, siz zaten kopyala yapıştır yapıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı ve görevli mübaşir F.A., avukatı dışarı çıkartmak istedi.

ÖNCE HÂKİME ARDINDA MÜBAŞİRE HAKARET ETTİ

Dışarı çıkmayı reddeden Ömer K.'nın bir sonraki terbiyesizliği mübaşire oldu. Hıncını mübaşirden çıkarmak isteyen avukat "Sen hâkimin köpeği değilsin, sen benim içeriye girmeme engel olamazsın, sen halkın milletin köpeğisin, senin amirin hâkim değil halktır, haddini bil" şeklinde hakaret ettiği iddia edildi.

DAVA AÇILDI

Mübaşir F.A., konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında tanık ifadelerine yer verilmesinin ardından avukat Ömer K., hakkında 'Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Avukattan skandal hakaret: Mübaşire köpek dedi
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