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Giriş Tarihi: 9.1.2022 18:31 Son Güncelleme: 9.1.2022 18:33

Bakan Yanık, doğal gaz desteğinde ödeme tarihini duyurdu

Bakan Yanık, doğal gaz desteğinde ödeme tarihini duyurdu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, ödemelerin mart ayında yapılacağını duyurdu. Çalışmalar kapsamında programın kısa sürede şekillendiğini belirten Bakan Yanık, "Mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 'Sarıkamış Anma Etkinlikleri'ne katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, "Tarih bir şuurdur, gelecek projeksiyonunun kodlarının yazıldığı yerdir. Biz milletimizin üzerine titreyen bir anlayışın taraftarlarıyız." dedi.

BAKAN YANIK DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN MART AYINI İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde açıklanan doğal gaz desteği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEF KİTLEMİZİN İHTİYAÇLARINI ÖĞRENDİKTEN SONRA POLİTİKALAR YAPIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi: "Biz bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Gerek kadın gerek çocuk gerek aile profili ile ilgili araştırmayı yapıyoruz. Ondan sonra o araştırmaların sonuçlarına göre hedef kitlemizin ihtiyaçlarını öğrendikten sonra politikalar yapıyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması, üniversite gençliği araştırması ve Türkiye aile yapısı araştırmasını yapacağız.

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Bakan Yanık, doğal gaz desteğinde ödeme tarihini duyurdu
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