Bartın’da Tunç Çağı yerleşimi tespit edildi

2017 yılında başlayan ve bölge tarihine ışık tutan çalışmalarda 7 farklı üniversiteden öğretim elemanlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığından uzmanlar yer aldığını belirten Doç.Dr. Fatma Bağdatlı Çam" Araştırmalar kapsamında Bartın merkez ve ilçeleriyle Küre Dağları Milli Parkında tespit edilen kültür varlıkları Bartın kent merkezinin tarihinin 5000 yıl öncesine uzandığını ortaya koyuyor. 2021 yılı çalışmalarında kaçak kazılar tarafından zarar görmüş olan bir höyükte önemli bulgulara ulaştık. Burada tespit edilen pişmiş toprak seramik örneklerinden bölgede Kalkolitik ya da Erken Tunç Dönemlerinde (günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesi) yerleşim olduğu anlaşılmıştır. Bartın kent merkezine oldukça yakın bir konumda tespit edilen bu yerleşim alanı Bartın'ın yerleşim tarihinin günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine uzandığını göstermektedir" dedi.

Bağdatlı Çam, araştırmaların en önemli sonuçlarından birinin tahrip edilen kültür varlıklarının yok olmadan kayıt altına alınması olduğunu kaydederek "Yaptığımız çalışmalarla tahribata uğramış birçok zenginliğimizi kayıt altına alarak bölgenin tarihinin tespit edilmesi ve turizmine kazandırılması için gerekli veri tabanını oluşturabilmek için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı çalışmalarında çok sayıda kaya mezarı belgelenerek kayıt altına alınmıştır. Yine Türk-İslam Dönemine ait mezar taşları, çeşme yapıları ve ahşap ev mimarisi örnekleri ile Kayadibi Kavlak Köyünde günümüzde işlevini yitirmemiş bir değirmen kayıt altına alınmıştır"

"Parthenios/Parthenia Kome Antik Kentinin konumu tespit edildi"

Antik dönemde Bartın'daki yerleşim ile ilgili çalışmaların devam edeceğini kaydeden Bağdatlı Çam, "Homeros'un İlyada destanında ismi geçen Parthenios Nehri'nin denize döküldüğü alanda kurulmuş olduğuna inanılan, Parthenios ve Parthenia Kome olarak anılan antik kentin, Bartın merkeze yakın bir konumda bulunduğu araştırmalarımız sonucunda anlaşılmış bulunmaktadır. Kentin nekropol alanı belirlenmiş ve mimari izlere rastlanmış olup, 2022 yılı çalışmalarında kentin yerleşim alanına dair incelemeler daha detaylı olarak sürdürülecek, böylece 'Antik Dönemde Bartın Kenti'nin gün ışığına çıkarılması için çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca çalışmalar kapsamında Ulus İlçesinde yapılan çalışmalarda, Paphlagonia Bölgesine özgü olarak bilinen çoğunlukla kireç taşı ya da bazalt gibi yerel malzemeden üretilmiş olan aslan heykelleri Kastamonu ve çevresinde yaygın olarak görülmektedir. Bu doğrultuda 2021 yılı Ulus İlçe sınırlarında gerçekleştirdiğimiz tespitler ışığında, bölgede kendine özgü bir stile sahip aslan heykelleri tespit ettik. Bulgular bölgede bu heykelleri üreten bir atölye olabileceğine işaret ediyor. Aslan heykellerinin bilimsel literatüre kazandırılması amacıyla çalışmalar başlattık"

"Küredağları Milli Parkında Erken Bizans Dönemine ait yapılar görüldü"

Bağdatlı Çam, Türkiye'de korunması gerekli 9 sıcak noktadan biri olan PANPARKS (Avrupa'nın Seçkin Milli Parkları Ağı) üyesi Küre Dağları Milli Parkında önemli bulgulara ulaştıklarını belirterek"Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında çalışmalarımızda, Erken Bizans Dönemine tarihlenen yapılar topluluğu, söz konusu alanda bir Manastır yerleşkesinin bulunduğuna işaret etmektedir. Buradaki çalışmalar, dağlık alanda antik dönemden bu yana var olan yerleşimlerin var olduğu anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda yakın ilgileri için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner başta olmak üzere Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Halil Balık, Ulus Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Uzun, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Çetin Metin, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Handan Karakoç, Amasra Müzesi Müdürlüğü ve kıymetli muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bölgemize odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalara verdikleri destekler için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a teşekkür ederiz"

Sözlerine 2022 yılında da devam edeceklerini belirten Doç.Dr. Çam" Bartın yerleşim tarihiyle ilgili önemli bulguların elde edildiği alanın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna hazırlanan raporlar yardımıyla bilgi verilmiş ve koruma altına alınması için başvurular yapılmıştır. 2022 yılında Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Amasra Müzesi ile daha kapsamlı çalışmalar planlanmaktadır"

İzinsiz kazıların tarihimizi tahrip ettiğini belirten Çam" Özellikle Köylü vatandaşlarımıza seslenmek isterim, bölgelerinde şüpheli gördükleri veya kaçak kazı yapanları gördüklerinde hemen en yakın emniyet birimlerine haber versinler. Tarihimizi, geçmişimizi tahrip etmelerine izin vermemeliyiz. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun Bartın Üniversitesi olarak tüm çalışmalarımızda bölgemizden başlayarak, ülkemizin gelişimine katkı sunmak için gayret ettirdiklerini, bölgemizin kültür ve medeniyet zenginliğinin her parçasını ülkemize kazandırmak istiyoruz, başta Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam olmak üzere tüm çalışma ekibine teşekkür ediyorum.