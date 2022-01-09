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Giriş Tarihi: 9.1.2022 19:25 Son Güncelleme: 9.1.2022 19:34

Başkan Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum.

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Başkan Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı
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