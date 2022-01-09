MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, sokakları karıştırmak için muhalefeti sert sözlerle uyarırken, "Türkiye
'den bir Kazakistan
çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı? Bizim feda edecek bir vatanımız, israf edecek tek bir insanımız yok" dedi. Bahçeli, CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu'na da, "Sayın Kılıçdaroğlu, safi rüzgârsın, uyarmadı deme, bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın, kimse sana el uzatmaz, can simidi bile uzatamazlar. Sokağa çıksanız ne yazar çıkmasanız ne yazar "sözleri ile mesaj gönderdi. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 16. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan Bahçeli "Milletimize kefen biçen alçaklar, haktan, hukuktan, insanlıktan bahsediyorlar. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklardır. Demokrasiye deli gömleği giydirmeyi aklından geçiren, siyaset kültürümüzü terörize etmeyi düşünen karanlık çehreli köksüzlere teslim edilecek bir ülkemizin, feda edilecek bir vatanımızın, israfına göz yumacağımız tek bir insanımızın olmadığını herkes kafasına sokmalıdır" dedi. ANKARA