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Giriş Tarihi: 9.1.2022

‘Gençlik çalışmaları gençler eliyle yapılmalı’

Şerif Can Şerif Can
‘Gençlik çalışmaları gençler eliyle yapılmalı’
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) 3. Olağan Genel Kurulu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katıldığı genel kurulda Ömer Faruk Terzi, başkanlık görevini Ali Haydır Ustaosmanoğlu'na devretti. Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, gençlik çalışmalarının gençler eliyle yapılması gerektiğini belirterek, "İnşallah bu gençliğin enerjisiyle TGSP'te de hayırlı işlere imza atılmaya devam edilir" dedi.
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‘Gençlik çalışmaları gençler eliyle yapılmalı’
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