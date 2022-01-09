Hulusi Akar Yunanistan’a seslendi: Bizi test etme





SURİYE SAHASI

(Operasyon ihtimali) Esas olan sınırlarımızın ve vatandaşımızın güvenliği. Onun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bunların yeri ve zamanı, durum ve şartları var. (Suriye ile görüşme durumu) İlgili kurumlarımız ülkemizin hak ve menfaatleri için yapılması gereken neyse bunları örtülü, açık yaptılar, yapacaklar. Devlet refleksi neyi gerektiriyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.