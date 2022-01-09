Hulusi Akar Yunanistan’a seslendi: Bizi test etme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere 2021 yılını değerlendirdi. Yunanistan'ın yayılmacı politikalarına dikkat çeken Akar, halihazırda 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarmak istemesine sert çıkarak, "Yunanistan sakın bir hataya düşmesin! Bizi test etmesinler!" mesajı verdi.
Yunanistan'ın yayılmacılığını, haritalarla Avrupalı muhataplarına her fırsatta anlattıklarını dile getiren Akar, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'ın önemli bir sorun olduğunu belirtti. Atina'nın bu adaları sürekli silahlandırdığını belirten Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:
YUNANİSTAN:
Karasularınızı 12 mile çıkarırsanız biz, Ege'de uluslararası sulara çıkarken izin isteyeceğiz yani? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, iki taraf zenginliklerden istifade etsin. '12 milin zamanıdır' gibi yanlış bir hesap yapmasınlar.
Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı. '15 Temmuz'dan sonra bu ordu bir şey yapamaz' dediler, bu ordu bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etti. Herhangi bir şekilde bizi test etmesinler, bir maceraya girişmesinler. Böyle bir hata yapmazlar inşallah. Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Sorunları diyalog temelinde çözümden yanayız.
S400'LER
"S400 saldırı silahı değil, kimseye tehdit de değil. F35'lerle beraber kullanıldığında sakıncalar doğuruyorsa gelin görüşelim, gerekirse NATO'yu da çağırın" diyoruz. Asıl problem konumuz PKK/YPG diyoruz.
F35-F16 PAKETİ
Blok 70, Viper denilen F16 alımı ve envanterimizdeki F16'ların modernizasyonu için ABD'lilere başvuruda bulunduk. ABD Savunma Bakanlığı teklifimize sıcak baktı ama "Kongre'den geçmesi lazım" dediler. F35'ler meselesinde ise Türkiye'ye tahsisli uçaklar ve ödediğimiz para var. Birtakım konular konuşuldu. Gelecek ay ABD'de 2. toplantı yapılacak.
SINIR GÜVENLİĞİ
Hudut namustur. Yasa dışı göçle ciddi mücadele var. Son bir yılda 99 bin 602 kişi yakalandı. 314 bin 586 kişi de engellendi. Yakalananların içinde 495'i terörist.
SURİYE SAHASI
(Operasyon ihtimali) Esas olan sınırlarımızın ve vatandaşımızın güvenliği. Onun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bunların yeri ve zamanı, durum ve şartları var. (Suriye ile görüşme durumu) İlgili kurumlarımız ülkemizin hak ve menfaatleri için yapılması gereken neyse bunları örtülü, açık yaptılar, yapacaklar. Devlet refleksi neyi gerektiriyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.