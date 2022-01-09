İstismardan sabıkalı sapık... Adım adım takiple yakaladılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Çocuğun Cinsel İstismarı" konuları Bahçelievler İlçesi'nde peş peşe yaşandı. İddialara göre; Kocasinan Mahallesi Osmanlı Sokak içerisinde oyun oynayan 7-10 yaş aralığındaki kız çocuklarını takip eden bir kişi; E.G. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunu çeşitli bahanelerle bir apartman girişine götürerek çocuğa cinsel istismarda bulundu. Sapık, aynı zamanda 7 yaşındaki bir başka çocuğu da takip ederek ve bir apartmanın bodrum katına indirerek cinsel istismarda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği Polisleri; olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Şüphelinin eşkali ve kıyafet bilgileri tüm polislere gönderildi.





BASKILI TİŞÖRT EVİNDE BULUNDU



Üzerinde siyah renk ve beyaz baskılı bir tişört ve tabanı beyaz, üst kısmı siyah, kenarlarında ise beyaz çizgiler bulunan ayakkabı giydiği saptanan şüpheli, Şirinevler Mahallesi'nde bir internet kafede Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Gerçekleştirdiği olaylarda ayağında bulunan ayakkabısı halen ayağında olan Kemal K.'nın evinde arama yapıldı. Kemal K.'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıyan ve olayları gerçekleştirdiğinde üzerinde olan siyah renk ve beyaz baskılı tişört evde bulundu. 22 yaşındaki sapık Kemal K., mağdur çocuklar tarafından canlı olarak teşhis edildi. Kemal K.'nın 2013 ve 2015 yıllarında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan ötürü üç suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.