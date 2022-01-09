Köprülü kavşak trafik kazalarının önüne geçecek

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehrin en yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı Etiler Kavşağında başlatılan Etiler Köprülü Kavşak projesinde çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çalışmalarda kavşağın yan duvarları tutacak olan 448 adet fore kazık çakılmasının ardından, kiriş başlıkları ile kısmi istinat duvarı örüldü. Sanayi yönüne ait ilk ana hat kazısının kısmen tamamlandığı çalışmalarda çarşı istikametine doğru hat kazısına geçildi. Şehir ulaşımında yılların sorununu çözüme ulaştıracak proje tamamlandığında Sanayi-Osmangazi Mahalleri ile Çarşı istikameti arası geçişlerde trafik derdi ortadan kalkarak sorunsuz hale gelecek.



TRAFİK RAHATLAYACAK



Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehrimizin en kavşak noktalarından ve yoğun trafiğin yaşandığı Etiler Köprülü Kavşak Projesinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek "Projemiz hızla ilerliyor, birinci aşamayı tamamladık, köprülü kavşak projemizde çalışmalarımızı dikkatli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, çevreye ve trafik akışına zarar vermemeye büyük hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizin en önemli trafik sorunlarından birini çözeceğimiz projemizi en kısa sürede tamamlamak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bu bölgede kavşak çalışması öncesi trafik yoğunluğundan dert yanan çevre sakinleri ve sürücüler kavşak çalışmasının hızla ilerlediğine şait olduklarını belirterek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ettiler. Çevre sakinleri ve sürücüler bu bölgenin geçmişten bu güne her dönemin projesi olduğunu belirterek "Çalışmaları takip ediyoruz, burada çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Verilen tarih sözü içerisinde çalışmaların tamamlanacağını düşünüyoruz. Yapım çalışması öncesi burada sıklıkla ölümlü, yaralamamalı, maddi hasarlı kazalar meydana gelmekte idi. Bu çalışma ile yaşanan kazalarında önüne geçilmiş olacak.