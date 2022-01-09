Kucağında bebekle kurşun yağdırdı

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. 4 çocuk annesi 26 yaşındaki Büşra Y. ve taksi şoförü eşi Emre Y.(31) aralarında sıkça yaşanan "kıskançlık" kavgaları nedeniyle boşanma sürecine girdi. Bu süreçte de sıkça tartışan ikiliyi dehşete sürükleyen olay ise Emre Y.'nin çocuklara yemek getirme bahanesi ile eve gelişiyle birlikte alevlendi. İddiaya göre çocuklara yemek getiren baba kısa süre çocuklara evden çıkmalarını istedi. Baba Emre y., 4 yaşındaki Y.A.Y.'ı kucağına alıp diğer çocukları da dışarı çıkarmaya çalıştığı sırada eşiyle tartışmaya başladı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA DEHŞET SAÇTI

Bu esnada baba Emre Y., belinden çıkardığı tabancayla koltukta oturan eşine tam 12 el ateş etti. Bacak ve kollarındam isabet alan genç anne kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise annesinin evinin yolunu tuttu. Çocukları annesine teslim eden Emre Y., daha sonra taksisiyle birlikte kayıplara karıştı.

7 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Silah sesleriyle irkilen bina sakinleri ise komşularının vurulduğunu görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı durumdaki kadın hastaneye kaldırıldı, vücudundan tam 9 adet kurşun çekirdeği çıkarıldı. Dehşeti yaşayan kadın tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliyi adım adım takibe alan polis, saldırgan kocayı Esenyurt'ta kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sırasında 7 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin eşi Büşra Y.'yi daha önce de birçok kez darp ettiği ve bıçakla yaralığı ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞETİ ANINI ANLATTI

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yatağa bağımlı hale gelen 4 çocuk annesi Büşra Y. yaşadığı dehşeti bu ifadelerle anlattı: Beni sürekli darp ediyordu, boşanma kararı aldık. Olay günü de çocuklara yemek getirme bahanesi ile eve geldi. Tek hatırladığım şey 4 yaşındaki oğlumu kucağına alıp bana ateş açmaya başlamasıydı. Çocukların gözleri önünde, gözünü dahi kırpmadan yaptı bütün bunları.

SADECE LAVABOYA GİDEBİLİYORUM

"Bacaklarımdan ve kollarımdan 9 isabet aldım. Ailem yok, çocuklarım evde yalnızdı. Ben de onlara bir an önce kavuşabilmek için tedaviyi reddedip evime geldim. Şu an sadece lavaboya gidebilecek durumdayım. Tek istediğim onun içeriden çıkamaması."