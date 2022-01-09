Kuyumcunun gasp oyunu

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Uğur Ş.(31) akıl almaz bir plan yaptı. 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, gaspçının altınları alarak kaçtığını ihbar etti. İhbar üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kuyumcu dükkanına gitti. Uğur Ş., müşteki olarak verdiği ifadede, "Sabah 08.30 gibi dükkanımı açtım. İçeri girince kepengi diz boyuma kadar geri indirdim. Kepengi indirdiğim sırada içeri maskeli bir kişi içeri girdi. Elindeki siyah bir poşet içerisinde bana bir cisim göstererek beni arka taraftaki kasaya götürdü. Kasadaki altınları alarak kaçtı" dedi.

SİLAHLI GASPTA SAKİN TAVIRLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ekipler, hemen güvenlik kamera görüntülerini alarak incelemeye aldı. Görüntülerde, içeri giren gaspçı, kuyumcuya bir tekme vuruyor ve kasanın bulunduğu dükkanın arka tarafına götürüyordu. Görüntüleri izleyen tecrübeli polislerin ilk dikkatini çeken şey kuyumcunun soygun sırasındaki çok sakin tavırları oldu. Böyle bir gasp olayıyla neredeyse ilk kez karşılaşıyorlardı. Polisin dikkatini çeken başka bir konu ise çalınan altınların çoğunun emanet bırakılan altınlar olmasıydı.

BENİ KİRALADI PARAMI DA VERMEDİ

Bu iki ayrıntıyı not eden polisler gaspçıya yöneldi. Kamera görüntülerinden kimliği deşifre edilen Halil A. (28) düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı. Halil A., sorgusunda herşeyi itiraf ederek, "Uğur Ş., soygun için beni kiraladı. Planı birlikte yaptık. Bana bu iş karşığılında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi." dedi. Kiralık gaspçının itirafları üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı. Ugur Ş'nin çalındıktan sonra erittirdiği altınları satarak borçlarını ödediği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.