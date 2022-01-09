Onbinler şühedanın izinden yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde onbinlerce vatandaş ecdada saygı yürüyüşünde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliği Türkiye'nin bir çok ilden Sarıkamış Allahuekber Dağlarındaki yürüyüşle sona erdi.

Sabah saatlerinde dağın Kızılçubuk Zirvesinde bir araya gelen yaklaşık 20 bin vatandaş, ellerinde türk bayrakları ile toplandı. "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen yürüyüşe Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kolordu komutanları, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı.





ERDOĞAN, TELGRAF GÖNDERDİ



Ellerinde Türk bayrakları ile 5 kilometrelik yürüyüşün başladığı yerde toplanan vatandaşlar önce şehitler için okunan Kur'an-ı Kerimleri ve duaları dinledi. Duanın ardından törenin alanın yapılacağı alana doğru askeri birlikler ve vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi.

Eski asker kıyafetleri giyen bir grup da yere serdikleri seccadeler üzerinde namaz kılıp şehitleri yad etti. Tören alanında ise program ise çelenk sunumları ile başladı. Genel Kurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kars Valiliği ve Sarıkamış Belediyesi çelenkleri, Atatürk anıtına bırakıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta telgraf çekti.





BAKAN AKAR'DAN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU



Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırda şehit düşen askerleri de anarak şunları söyledi; "Hain saldırıda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı.

PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise yaptıkları konuşmalarda ecdada saygının gelecek nesiller için ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından askerler tarafından Sarıkamış Harekatının detayları anlatıldı. Tören, Jandarma'nın 'Çelik Kanatlar' gösterimleri ile sona erdi.