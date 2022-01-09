Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’na; "Başkanlarınız bile inanmıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda gittiği Şanlıurfa'daki bir konuşmasında, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" demişti. Kılıçdaroğlu Adana ziyaretinde ise Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi olduğunu ama Adana'da bu dönümde taşlık arazi olmadığını belirterek olursa yapacaklarını ima etmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" söylemini "Dilin kemiği yok ya, bol keseden atmış" diyerek eleştirmişti.

BEDAVA ELEKTİRİK ÖNERGESİ REDDEDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" çıkışı sonrasında Çanakkale Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, "Belediye sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin elektrik faturalarının belediye tarafından karşılanması" önergesi vermişti. CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla bu önerge reddedilmişti.

GÖKHAN: "GİDİN ONU KILIÇDAROĞLU'NA SORUN!"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise önergeyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Yüksel'in konuşması sonrasında tepki göstererek "Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun. Belediye'nin böyle bir harcama yetkisi yok. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil" demişti.

ÖZHASEKİ: "SİZE ÜZÜLEYİM Mİ, GÜLEYİM Mİ BİLEMİYORUM KEMAL BEY. DAHA ZİYADE ACIYORUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çanakkale Belediye Meclisi'nde yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medya platformun Twitter'dan ahaber'de yer alan ve meclisteki konuşmaların yer aldığı bir videoyu paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Özhaseki sosyal medyadan Kılıçdaroğlu için "Size üzüleyim mi, güleyim mi bilemiyorum Kemal Bey. Daha ziyade acıyorum galiba. "Şanlıurfa'yı verin çiftçinin elektrik parasını biz öderiz" vaadinize CHP'li belediye başkanlarınız bile inanmıyor. İşte CHP'li Çanakkale Belediye Başkanınızın sözleri. Ne diyelim!" ifadelerini kullandı.