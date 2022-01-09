Sahte “Kimyager” yakalandı! Evlerinden 20 kilo Bonzai çıktı

İstanbul Emniyeti; S.A. ve A.D. isimli iki kişinin uyuşturucu madde imalatı yaptığını ve uyuşturucu maddeleri sattığını tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan iki şüphelinin ikamet adresinde 20 kilo 646 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 448 lira nakit para ve paketlenerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu imal eden A.D. isimli şüphelinin uyuşturucu maddeleri sattığı kişilere kendisini "Kimyager" olarak tanıttığı iddia edildi. A.D. ve S.A. adlı iki şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.