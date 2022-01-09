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Giriş Tarihi: 9.1.2022 09:51

Sahte “Kimyager” yakalandı! Evlerinden 20 kilo Bonzai çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte “Kimyager” yakalandı! Evlerinden 20 kilo Bonzai çıktı

İstanbul'da sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi imalatı ve satışı yapan iki kişi yakalandı. Uyuşturucu imal eden şüphelilerden birinin uyuşturucu maddeleri sattığı kişilere kendisini "Kimyager" olarak tanıttığı iddia edildi. Paketler halinde satışa hazırlanmış 20 kilo 646 Bonzai ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti; S.A. ve A.D. isimli iki kişinin uyuşturucu madde imalatı yaptığını ve uyuşturucu maddeleri sattığını tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan iki şüphelinin ikamet adresinde 20 kilo 646 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 448 lira nakit para ve paketlenerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu imal eden A.D. isimli şüphelinin uyuşturucu maddeleri sattığı kişilere kendisini "Kimyager" olarak tanıttığı iddia edildi. A.D. ve S.A. adlı iki şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Sahte “Kimyager” yakalandı! Evlerinden 20 kilo Bonzai çıktı
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