Şanlıurfa Şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa Akçakale- Suruç hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koc şehit oldu. Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehit askerler Türkiye'den geçen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.





Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin naaşları Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.





Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Malatya. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Zemzem Gülender Açanal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kuruluşları müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkân katıldı.





Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Okunan duanın ardından şehiylerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu. Askeri uçağa yüklenen şehit Er Enes Koç İstanbul, Er Ertuğrul Ulupınar Mersin ve Teğmen Murat Alyakut Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşi Gülsüm öğretmen, eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafı öptü. Alyakut, Alyakut ağıtı yaktı.