Skandal görüntüler Sarıyer Belediyesi Sosyal Tesisi’nde çekilmiş

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk portresine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir."

Öte yandan konuyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Görüntülerin CHP'li Sarıyer Belediyesinin Sosyal Tesislerinde 29 Ekim Resepsiyonu sonrasına yaşandığı. O dönem okulun öğrencilere bir disiplin soruşturması başlattığın öne sürüldü. Görüntülerin önceki gün sosyal medyaya sızdırıldığı ve okulun yatakhanesinde çekildiği iddia edilmişti.