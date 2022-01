Son dakika! Bakan Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hainleri bulacağız

Bakan Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirten Akar, "Mehmetçiğin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen vatanı ve milleti için ortaya koyduğu destansı bir kahramanlık ve fedakarlık örneği olan bu harekat, sebepleri ve sonuçları itibariyle tarihimizde derin izler bırakmıştır. Mehmetçiklerimizin Allahuekber Dağlarında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanacak, aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır. Şanlı ordumuz, milli ve manevi değerleri uğruna her türlü fedakarlığı gösteren atalarımızdan aldığı ilhamla, dün olduğu gibi bugün de egemenlik ve bağımsızlığımız için 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir" ifadelerini kullandı.