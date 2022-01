Terk edilen tehlikeli cins köpekler toplanıyor

Gaziantep'te 22 Aralık günü 4 yaşındaki Asiye Ateş oturduğu sitenin bahçesinde başıboş gezen iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran o görüntülerin ardından ise 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan korkunç olayın ardından yasaklı ırk olan pitbull besleyenler ise köpeklerini sokaklara terk etmeye başladı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bazı mahallelerde başıboş gezen pitbull cinsi köpekler, Belediye ekiplerini alarma geçirdi. Osmangazi Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında teyakkuza geçti. Terk edilmiş yasaklı ırk köpekleri özel iğne ile uyutarak yakalayan ekipler, olası bir köpek saldırısının önüne geçerken, sahipleri tarafından terk edilen köpeklere de sıcak bir yuva veriyor.

CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISI YANKI BULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sahipsiz hayvanlar için sıcak, güvenli barınaklar kurun" çağrısıyla birlikte can dostlar için harekete geçen ekipler, sürekli olarak sokaklarda devriye gezerek pitbul ve diğer saldırgan ırktaki köpekleri yakalayarak Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi'nde 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getiriyor. Son derece elverişli bir ortamda kontrol altında tutulan köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP TEK TESİS

Can dostların bakım ve tedavileri için son derece modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan tesis, Avrupa'nın en modern barınağı olmak özelliğine sahip. 13 yıldır hizmet veren tesiste, orta kulak iltihabı ameliyatından kısırlaştırmaya kadar, her türlü cerrahi operasyon uygulanarak can dostlara şifa dağıtılıyor. Ayrıca her yıl yüzlerce hayvan da sahiplendirilerek sıcak yuvalara kavuşturuluyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ilçe genelinde sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında denetim ve çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.