“Turist” süsü vererek iş yerlerini soydu... Kısa sürede yakaladılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 3 farklı iş yerinden dizüstü bilgisayar, gümüş kolye, 500 lira ve 50 dolar çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hırsızlık olaylarını sırtında sırt çantası, elinde bir bavul ve yüzünde maske olan bir kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

“Turist” süsü vererek iş yerlerini soydu... Kısa sürede yakalandılar | Video

Dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için kendisine "Turist" süsü vererek dolaşan, eşkali ve kimliği kısa sürede belirlenen şüpheli V.B., Dolapdere Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.