Türkiye’nin ilk Kahve Müzesine yoğun ilgi

Safranbolu ilçesinde Türk kahvesi imal eden Semih Yıldırım 500 yıllık bir geçmişi olan ve Türklerin hayatında önemli yer tutan kahve kültürünü gençlere ve ilçeye gelen yabancı konuklara anlatmak için tarihi çarşı bölgesinde Türkiye'nin ilk kahve müzesini açtığını belirterek" 1995 yılında Unesco tarafından Dünya miras şehirleri listesine alınan bu tarihi kentimizde, yine kahve de tarihimiz de önemli yer tutan ve 2013 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak koruma altına alındı. Biz de somut ve somut olmayan bir kültürü birleştirip gelen konuklarımıza 500 yıllık geçmişi bulunan Türk kahvesini anlatmak amacındayız.

10 YILDIR KAHVEYE AİT TÜM EKİPMALARI TOPLUYORUM

Gıda sektöründe çalışması nedeniyle Türkiye'nin bir çok şehirleri gezme imkanı olduğunu belirten Yıldırım" 10 yıl boyunca topladığım ve Türk Kahve kültürünün geçmişten günümüze kadar hangi aşamadan geçtiği hangi ekipmanların kullanıldığını bu tarihi kente gelen konuklarımıza göstermek için 400 yıllık geçmişi olan Cinci Han da müzemizi ziyarete gelen konuklarımız gösteriyoruz. Müzede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladığım kahve fincanları, kahve çekirdeğinin dövüldüğü ağaç dibekler, çeşitli cezveler, Dünya da üretilen kahve çekirdekleri, kahve üzerine yazılmış dokümanlar, Abdülhamit'in kahve içtiği fincan takımı ve Sütçü İmanın cezvesi ile tarihte ilk kahve kavurma makinesi bulunuyor"

GENÇLERİMİZE KENDİ KAHVE KÜLTÜRÜMÜZÜ ANLATIYORUZ

Son zamanlarda gençlerde yabancı menşeli kahve kültürünün oluşmaya başladığını belirten Yıldırım" Günümüzde 3. Kuşak dediğimiz gençlerimizde yabancı menşeli kahve alışkanlıkları var. Biz Dünya da isim yapmış Türk kahvesini ve kültürünü gençlerimize burada anlatıyoruz. Kahve kavurma tavaları, Dünya da ilk kahve kavurma makinesinin bir örneğini, el yapımı kahve fincanlarını, Abdulhamit'in kullandığı kahve fincan takımını, Sütçü İmamın kahve cezvesini, tarihte kahve dövmede kullanılan ağaç dibekleri ve daha bir çok tarihi kahve ekipmanlarını sergiliyoruz. Bu tarihi Cinci Handa Türk Kahve kültürünü hem anlatıyor hem de yaşatıyoruz "

TÜRKİYE DE İLK KEZ SAFRANLI KAHVE YAPTIK

Sadece kahve kültürünü anlatmadığını ve türk kahvesinin tadına bakmalarını da sağladıklarını belirten Yıldırım "Avrupa kahveyi bizden öğrendiler ama çeşitlendirmeleri sonucu isim yaptılar. Türk Kahvesinin tadının hiçbir kahvede olmadığı göstermek için gelen konuklarımıza, " 40 çeşide yakın kahve çeşitlerimizi de gelen konuklarımızın damak tadına sunuyoruz. Bunların yanı sıra yaklaşık 1 yıl çalışmamız sonunda "Safranlı" kahve imal ettik. İçimi ve tadı çok özel olan bu kahveyi de gelen konuklarımıza ikram ediyoruz, özellikle Avrupa ve Uzak doğu ülkelerinden gelen konuklarımız tadına bakmadan gitmedikleri gibi yanlarında da götürüyorlar. Böylece tekrar Türk Kahvesinin hak ettiği yere gelmesi içinde biz de bir adım attık. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler ilçemiz de 2 saat daha fazla kalıyorlar hem de turizme hareketlilik getirmiş olduk"

6 AY DA 100 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ ZİYARET ETTİ

6 aylık süre içinde 100 Bine yakın kişinin ziyaret ettiğini belirten işlemeci Yıldırım" Normalleşmeden sonra Safranbolu ilçesine yoğun ilgi oldu. Özellikle Avrupa ve bazı Uzakdoğu ülkelerinden de yabancı turlarda gelmeye başladı. Müzede kahve çekirdekleri, kahve yapma, kavurma aletleri, cezveler, fincanlar ve görsel olarak Türkiye'de tek olan kahve müzesi. Durum böyle olunca ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyorlar. İlçeye gelen konuklarımız müzeyi gezmeden ayrılmıyorlar. Bunun yanı sıra sanat camiasından önemli isimlerini, Japonya, Avusturya ,Rusya, Polonya, Kolombiya, İspanya ve Amerika büyük elçilerini, Çad Üniversite Rektörü ve heyetini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı, Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ile birlikte bazı oyuncuları kahve müzemizde ağırladık."

Kahve Müzesi işletmecisi Semih Yıldırım kahve müzesine gelenlerin sadece Türk Kahvesi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmuyorlar, müzeyi gezdikten sonra Anadolu'da yapılmış ama günümüzde unutulmaya yüz tutmuş Yandırma, Cilveli, Mihrimah Sultan, Tatar, Hilve ve Nohut kahvesi gibi kahve çeşitlerini de içme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.