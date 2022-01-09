Türkiye’yi demir ağlarla örüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Konya
'dan Karaman
'a YHT hattının ilk seferiyle ulaştı. Trenin ilk sürüşünü de yapan Erdoğan, Karaman'da Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı
, TOKİ 736 Konut
, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu: Bir zamanlar Batı
'da yüksek hızlı trenlere binerdik, derdik ki 'Bize de bunları yapmayı nasip eyle Rabbim'. Hamdolsun ki bunu yapmak bize nasip oldu. Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek. Türkiye
'yi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz
KARAMAN'A 2.3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM:
Karaman'a toplam bedeli 2 milyar 311 milyon lirayı bulan yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
ÇIKARDIKLARI GÜRÜLTÜYE BAKMAYIN:
İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet
tarihimizin en yüksek seviyesine getirdik. AK Parti
öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapan herkes bu gerçekleri görecektir. Nankörleri koy bir kenara. Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültüye. Milletimiz, ülkenin kaderini onlara teslim etmedi, etmeyecektir.
HAVLAYANLARI SUSTUR: Bay Kemal
, yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Neden söylemiyor, çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Biz kimin ne olduğunu çok iyi biliriz, eğer sıkıysa çık, bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız. Sokak teröristlerinden ne farkınız var, aynısınız. Onları getirip konuşturtuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranların hesabını soracaktır. Başkan Erdoğan, AK Parti Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: "15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne
kadar her kritik kavşakta iradenize sahip çıktınız. Eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz." Başkan Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattının bir hafta boyunca ücretsiz olacağını da duyurdu.
FAHİŞ FİYATLARLA ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRENLERİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ
8-9 yıldır her yaşadığımız saldırının ekonomik boyutu var. 20 Aralık'ta bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu? Döviz aşağı inmeye başladı. Bu süreçte sergilenen çirkinliği sizlerin takdirine bırakıyorum. Tedbir paketleriyle bu oyunu bozduk. Fahiş fiyat artışları yüzünden vatandaşlarımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız. Ülkemizin yatırım, istihdam ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine odaklanmasını sağlayacağız.
TTB'YE TEPKİ:
YA SİZ NE KADAR YALANCISINIZ
YALANSA yalan, dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar diyor ki, böyle bir şey yok. Ya siz ne sahtekârsınız, ne yalancısınız. Bir dikili ağacınız yok. Yapana da hep taş koyuyorsunuz. Bunlarda utanma yok. Şehir hastanelerini biz yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.
'KARAMAN'I BÜYÜK ESERLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
KARAMAN'A bugüne kadar 20 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kim kurdu? Biz kurduk, biz. Birçok farklı kalemde 832 milyon liralık yardım yaptık. 4 bin 76 konut yaptık TOKİ'yle ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tarımsal destek ödemeleri yaptık. Karaman'ı büyük hizmetlerle kavuşturmaya devam edeceğiz.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN APARATLARI, İBB'DE İSTİHDAM EDİLİYOR:
Şehit yakınlarına sövenlerin gerçek yüzlerini sergileyeceğiz. İstanbul'da CHP anlaşma yapmış. Terör örgütünün aparatları olarak İBB'de istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, aynısı değişik yerlerde. Sinsi oyunları da deşifre edeceğiz.
RAYLARA 220 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
YARIM asırdır ihmal edilen demiryolları son 19 yılda hızla canlandı. Bu alanda 220.7 milyar liralık yatırım yapıldı. Ülkemizin 10 bin 959 kilometre olan demiryolu hatlarının uzunluğu 13 bin 222 kilometreye çıktı. 1215 kilometre YHT ve 219 kilometre hızlı tren hattı inşa edildi. Ankara-Sivas YHT hattı altyapı çalışmasında yüzde 95, Ankara-İzmir'de de yüzde 47 ilerleme sağlandı. Bursa-Yenişehir- Osmaneli Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarının yüzde 82'si tamamlandı, üstyapı inşasına başlandı. Halkalı-Kapıkule Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yol yarılandı. Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattında çalışmalar da devam ediyor. 2024'te tamamlanması planlanan projeyle Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6.5 saatten 2 saat 15 dakikaya inecek. Yerköy-Kayseri hattı ile de 1.5 milyon Kayserili YHT hattına dahil edilmiş olacak. Barış ŞİMŞEK/ANKARA