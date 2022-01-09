Urfa Şehidi son kez babaevinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa Akçakale'nin Suriye Tel Abyad hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu Piyade Teğmen Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un şehit düştüğünü duyurdu.

3 şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi. Törenin ardından şehit Alyakut'un cenazesi Kahramanmaraş'a, şehit Ulupınar'ın cenazesi Mersin'e, şehit Koç'un cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.

URFA ŞEHİDİ KOÇ SON KEZ BABAEVİNDE



Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un cenazesi helallik alınması için Bahçelievler'deki al bayraklarla donatılan babaevine getirildi.

Urfa Şehidi, babaevinden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne kaldırılacak. Urfa Şehidi Piyade Onbaşı Enes Koç cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.